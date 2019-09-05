НБУ ожидает прибытия миссии МВФ

Национальный банк Украины ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда на следующей неделе.
Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
"Мы ожидаем приезда миссии на следующей неделе", - сказал Смолий.
По его словам, в ходе визита миссии ожидается обсуждение параметров новой программы с фондом, включая ее срок и объем.
"Мы надеемся на успешное завершение переговоров", - добавил Смолий.
Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что новое правительство готово к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы, которая может стать последней, то есть, в дальнейшем наша страна будет обходиться без поддержки кредитора.
Миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.
По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.
29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства, а 30 августа новоназначенный глава правительства анонсировал приезд миссии МВФ в период с 10 по 24 сентября.