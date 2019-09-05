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НБУ ожидает прибытия миссии МВФ

НБУ ожидает прибытия миссии МВФ
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам главы НБУ, в ходе визита миссии ожидается обсуждение параметров новой программы с фондом, включая ее срок и объем.

Национальный банк Украины ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда на следующей неделе.

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"Мы ожидаем приезда миссии на следующей неделе", - сказал Смолий.

По его словам, в ходе визита миссии ожидается обсуждение параметров новой программы с фондом, включая ее срок и объем.

"Мы надеемся на успешное завершение переговоров", - добавил Смолий.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что новое правительство готово к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы, которая может стать последней, то есть, в дальнейшем наша страна будет обходиться без поддержки кредитора.

Миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

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По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства, а 30 августа новоназначенный глава правительства анонсировал приезд миссии МВФ в период с 10 по 24 сентября.

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Верховная Рада, НБУ, Украина, МВФ, Яков Смолий.
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