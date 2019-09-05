Банкиры будут обслуживать украинце в по загранпаспортам

Новости Украины:Финансисты будут признавать только два документа: гражданский и заграничный паспорта.

Банкирам разрешили обслуживать украинцев при предъявлении заграничного паспорта. Это подтверждается разъяснением НБУ №Р/25-0006/45577, оказавшемся в распоряжении UBR.ua: «Разъяснение по вопросам осуществления идентификации и верификации клиентов». Его подписал директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

Если у человека нет с собой гражданского паспорта, он может предъявить заграничный, и получить в банке нужную услугу.

«Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в документе НБУ.

В нем, кстати, говорится о многочисленных вопросах по загранпаспортам, которые поступали в центробанк со стороны финансового сектора. Банкиры отказывали людям в обслуживании при предъявлении загранпаспорта и отправляли запросы на центробанк.

Загранпаспорт — единственный компромисс по документам, на который согласился пойти Национальный банк. Остальные документы, также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запретили принимать для идентификации:

водительское удостоверение;

удостоверение личности моряка,

удостоверение инвалида;

документ участника Второй мировой войны;

служебное удостоверение, выданное работодателем.

Напомним, национальный банк Украины в августе купил на межбанковском валютном рынке 316 миллионов долларов, или на 300 миллионов долларов больше, чем продал.