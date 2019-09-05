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Банкиры будут обслуживать украинце в по загранпаспортам

Банкиры будут обслуживать украинце в по загранпаспортам
16:26 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Украины:Финансисты будут признавать только два документа: гражданский и заграничный паспорта.

Банкирам разрешили обслуживать украинцев при предъявлении заграничного паспорта. Это подтверждается разъяснением НБУ №Р/25-0006/45577, оказавшемся в распоряжении UBR.ua: «Разъяснение по вопросам осуществления идентификации и верификации клиентов». Его подписал директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

Если у человека нет с собой гражданского паспорта, он может предъявить заграничный, и получить в банке нужную услугу.

«Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в документе НБУ.

В нем, кстати, говорится о многочисленных вопросах по загранпаспортам, которые поступали в центробанк со стороны финансового сектора. Банкиры отказывали людям в обслуживании при предъявлении загранпаспорта и отправляли запросы на центробанк.

В Украину начало поступать больше денег

Загранпаспорт — единственный компромисс по документам, на который согласился пойти Национальный банк. Остальные документы, также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запретили принимать для идентификации:

  • водительское удостоверение;
  • удостоверение личности моряка,
  • удостоверение инвалида;
  • документ участника Второй мировой войны;
  • служебное удостоверение, выданное работодателем.

Напомним, национальный банк Украины в августе купил на межбанковском валютном рынке 316 миллионов долларов, или на 300 миллионов долларов больше, чем продал.

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НБУ, Банкиры, Загранпаспорт, Игорь Береза.
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