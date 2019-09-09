Фонд гарантирования на прошлой неделе продал активы еще 11 банков

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования продал активы обанкротившихся банков еще на 112 миллионов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 11 банков на 112 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"В течение прошедшей недели (02.09 - 06.09.2019) состоялась продажа активов 11 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 112,00 млн грн", - говорится в сообщении.

Из них на сумму 50,12 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 61,70 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,09 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,06 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,01 млн грн - от продажи монет и банковских металлов, 0,02 млн грн - от продажи других активов.

Отмечается, что Фонд на текущей неделе планирует продать активы ликвидируемых банков на 4,6 млрд грн.

Из них на сумму 3 787,2 млн грн выставлены права требования по кредитам и на сумму 812,89 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 1,26 млн грн.