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Курс валют 10 сентября: Нацбанк укрепил гривню на 6 копеек

Курс валют 10 сентября: Нацбанк укрепил гривню на 6 копеек
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:По сравнению с понедельником Нацбанк укрепил курс гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 10 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 6 копеек - до 25,0266 грн за доллар против 25,0860 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,0266 грн за доллар против 25,0860 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 27,6118 грн против 27,6624 грн накануне.

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Напомним, недавно правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года. 

Отмечается, что НБУ по-прежнему прогнозирует достижение среднесровчной цели по инфляции 5% к концу следующего года.

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Гривна, Курс гривны, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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