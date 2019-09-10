Курс валют 10 сентября: Нацбанк укрепил гривню на 6 копеек

Новости Бизнеса:По сравнению с понедельником Нацбанк укрепил курс гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 10 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 6 копеек - до 25,0266 грн за доллар против 25,0860 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,0266 грн за доллар против 25,0860 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 27,6118 грн против 27,6624 грн накануне.

Напомним, недавно правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Отмечается, что НБУ по-прежнему прогнозирует достижение среднесровчной цели по инфляции 5% к концу следующего года.