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Режим работы банков 23/7 будет на их собственное усмотрение

Режим работы банков 23/7 будет на их собственное усмотрение
17:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Нацбанк анонсировал переход в 2020 году на банковские платежи 24/7.

Нацбанк хочет оставить вопрос сроков перехода на режим 23/7 на усмотрение самих банков.

Об этом в ходе круглого стола, организованного "Финансовым клубом", заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

"Планируется на первом этапе не обязывать банки к тому, что они должны работать 23/7. Потому что у кого-то операционный день требует более длительного периода закрытия. И не создавать какие-то некомфортные условия, спешку для банков", - сказал он.

Расширенный регламент работы системы электронных платежей будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю с учетом технологического перерыва на час при переходе на новый день.

"Если диктовать административно, что завтра банки начинают работать 23/7, реально, у десятков банков операционная система не готова к этому режиму", - подчеркнул Холод.

Сейчас СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

НБУ перейдет на расширенный регламент работы СЭП: Межбанковские платежи можно будет совершать 23/7

Нацбанк анонсировал переход в 2020 году на банковские платежи 24/7.

Но на первом этапе в СЭП будет внедрен режим 23/7 с учетом технологического перерыва на час при переходе на новый день.

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НБУ, Нацбанк, СЭП, Сергей Холод.
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