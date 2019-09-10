Впервые за три года доллар опустился ниже 25 гривень

Новости Бизнеса:Впервые за три года доллар пробил рубеж в 25 гривень.

Курс доллара на межбанковском рынке Украины во вторник, 10 сентября, достиг отметки 24,88/24,92 гривни.

Об этом свидетельствуют данные компании Укрдилинг.

По данным Укрдилинга, курс доллара на открытии межбанка 10 сентября 2019 года составил 24,88/24,92 гривень за доллар, а на закрытии межбанка - 25,00/25,03.

Последний раз доллар на межбанке стоил 24,8 гривни в первой половине августа 2016 года.

Курс евро на открытии межбанка 10 сентября 2019 года составил 27,48/27,53, на закрытии - 27,61/27,63.

Национальный банк Украины на среду, 11 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 14 копеек - до 24,8822 грн за доллар против 25,0265 грн за доллар во вторник.

Гривня по сравнению с евро тоже укрепилась. Курс гривни к евро установлен на уровне 27,47 грн против 27,61 грн накануне.

Как сообщалось, гривня с начала года укрепилась по отношению к доллару на 9,1%, и это лучший результат среди всех нацвалют мира.