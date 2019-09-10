Скачать
Вторник, 10.09.2019
Нардеп: Постановление Зеленского об увольнении всех членов ЦИК поступило в Раду
Нардеп: Постановление Зеленского об увольнении всех членов ЦИК поступило в Раду
Госслужба по контракту: парламент начал перезагрузку власти
Госслужба по контракту: парламент начал перезагрузку власти
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)

Впервые за три года доллар опустился ниже 25 гривень

Впервые за три года доллар опустился ниже 25 гривень
19:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Впервые за три года доллар пробил рубеж в 25 гривень.

Курс доллара на межбанковском рынке Украины во вторник, 10 сентября, достиг отметки 24,88/24,92 гривни.

Об этом свидетельствуют данные компании Укрдилинг.

По данным Укрдилинга, курс доллара на открытии межбанка 10 сентября 2019 года составил 24,88/24,92 гривень за доллар, а на закрытии межбанка - 25,00/25,03.

Последний раз доллар на межбанке стоил 24,8 гривни в первой половине августа 2016 года.

Курс евро на открытии межбанка 10 сентября 2019 года составил 27,48/27,53, на закрытии - 27,61/27,63.

Национальный банк Украины на среду, 11 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 14 копеек - до 24,8822 грн за доллар против 25,0265 грн за доллар во вторник.

Гривня по сравнению с евро тоже укрепилась. Курс гривни к евро установлен на уровне 27,47 грн против 27,61 грн накануне.

ВР поддержала законопроект о "кешбеке": детали

Как сообщалось, гривня с начала года укрепилась по отношению к доллару на 9,1%, и это лучший результат среди всех нацвалют мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Доллар, Валюта, Курс, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: приметы и суеверия
03 Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравление
04 Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
05 Рада досрочно прекратила полномочия нардепа "Слуги народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин предложил три кандидатуры на посты &quot;главы&quot; Крыма
Путин предложил три кандидатуры на посты "главы" Крыма
Сенцов: Надеюсь, Зеленский знает, что он делает
Сенцов: Надеюсь, Зеленский знает, что он делает
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Какая стоимость продуктов по состоянию на 10 сентября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 10 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь