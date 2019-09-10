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Минфин возобновляет продажу валютных ОВГЗ

Минфин возобновляет продажу валютных ОВГЗ
20:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Минфин возобновил продажу валютных ОВГЗ впервые за два месяца.

Министерство финансов Украины возобновило продажу валютных облигаций внутреннего государственного займа впервые почти за два месяца - с момента рекордного размещения ОВГЗ на 1 млрд долл. 16 июля.

Как сообщается на сайте министерства, в целом на плановом ОВГЗ-аукционе Минфин привлек в государственный бюджет средства на 2,826 млрд грн и 547 млн долл.

В частности, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 161, 343 и 847 дней с доходностью 16,15%, 15,52% и 15,95% годовых соответственно.

Средства в долларах получены посредством продажи облигаций сроками обращения 687 и 519 дней с доходностью 5,5% и 5,25% годовых.

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В Минфине пояснили возобновление продажи валютных ОВГЗ значительным спросом на них со стороны банков – первичных дилеров и отметили значительное снижение доходности как по валютным, так и по гривневым облигациям.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 16,513 млрд грн.

Справка. Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-июле 2019 года привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд грн, 3,2 млрд долл. и 189 млн евро. Данные за август пока не обнародованы.

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ОВГЗ, Минфин, Валютные ОВГЗ.
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