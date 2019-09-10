Новости Бизнеса:Юлия Соколовская провела встречу с Сату Кахконен.

Министр социальной политики Юлия Соколовская провела встречу с делегацией Всемирного банка во главе с директором ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления работы Министерства, а также механизмы сотрудничества между ведомством и экспертами Всемирного банка.

По словам Соколовской, сейчас в повестке дня министерства - много инициатив. В частности, проект бюджета-2020, поиск новых подходов в выплате соцпомощи и услуг населению, а также внедрение Е-social.

"Но главная идея - министерство социальной политики должно увеличивать уровень поддержки наиболее уязвимых слоев общества. При этом мы должны создавать и усиливать существующие стимулы к работе для трудоспособного населения", - отметила Соколовская.