Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины укрепил гривню до 24,71.

Национальный банк Украины на понедельник, 16 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 12 копеек - до 24,7107 грн за доллар против 24,8312 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,7107 грн за доллар против 24,8312 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 27,4189 грн против 27,2224 грн накануне.

В последний раз доллар был дешевле в январе 2016 года.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 сентября - 2483,1184 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января августа 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,68 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 12 сентября (24,86).