Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы Кабмина
Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы КМУ
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Боруссия Д - Барселона: слова Вальверде перед матчем ЛЧ
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее
Неудачный эксперимент: теперь комары стали выносливее

Госбюджет-2020: какие расходы учтены на развитие науки

Госбюджет-2020: какие расходы учтены на развитие науки
22:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Кабмин планирует выделить на науку 10 миллиардов гривен.

Кабинет министров заложил в проекте бюджета на 2020 год 10 млрд 101 млн грн на научную и научно-техническую деятельность.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которая обнародована на сайте Верховной Рады.

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на научную и научно-техническую деятельность учтены в объеме 10 101,7 млн грн, из которых по общему фонду государственного бюджета – 7 314,6 млн гривень", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что учтено поэтапное увеличение расходов для обеспечения деятельности Национального фонда исследований Украины и предоставления им грантовой поддержки научным учреждениям независимо от их ведомственного подчинения.

"При планировании расходов государственного бюджета на 2020 год такое увеличение расходов рассчитано с учетом необходимости роста доли грантовой поддержки научных исследований. В 2020 году доля грантовой поддержки научных исследований через Национальный фонд исследований должна составить около 7% от общего объема финансовой поддержки научной деятельности за счет общего фонда государственного бюджета. При таких условиях предельные показатели расходов государственного бюджета на обеспечение деятельности Национального фонда исследований и предоставления им грантовой поддержки научным исследованиям, находящиеся в составе расходов Министерства образования и науки, определены в объеме 526,4 млн гривень", - говорится в документе.

На обеспечение проведения научных исследований на антарктической станции "Академик Вернадский" в госбюджете на 2020 год заложено 143,4 млн грн, из которых 30 млн грн – капитальные расходы, связанные с модернизацией и развитием антарктической станции.

Сколько денег уйдет на льготы и субсидии: проект госбюджета-2020

С целью реализации нового механизма финансирования научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок учреждений высшего образования в проекте бюджета предусмотрены расходы в размере 100 млн грн для поддержки проведения научных исследований учреждениями высшего образования, которые по результатам проведения государственной аттестации будут иметь лучшую аттестационную оценку.

Расходы на поддержку университетской науки по результатам конкурсного отбора учтены в объеме 842,8 млн гривень.

Одновременно на Национальную академию наук в проекте бюджета заложено более 5 миллиардов гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Сенцов сделал два вывода после недели в Украине
04 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
05 Маникюр 2019: оригинальный дизайн с осенним узором (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мост Кличко&quot; опять открыли для посещения (Видео)
"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Появился еще до человека: найден белок, устойчивый к антибиотикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь