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Официальный курс валют 17 сентября: евро упало

Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
08:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 24.77.

На 17 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,77 грн/долл.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 сентября установлены на таком уровне:

USD 24.771443 грн за доллар;

EUR 27.325379 грн за евро;

RUB 0.388100 грн за российский рубль;

GBP 30.872646 грн за фунт стерлингов.

AUD 16,98 грн за австралийский доллар;

PLN 6,31 грн за польский злотый;

TRY 4,34 грн за турецкую лиру;

В понедельник котировки гривни к окончанию торгов составили 24,77-24,80 грн/долл., тогда как Нацбанк установил на 17 сентября официальный курс 24,771443 грн/долл..

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По сравнению с 16 сентября курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого — упал.

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Гривна, Курс гривны, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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