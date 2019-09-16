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Понедельник, 16.09.2019
В Раде появился текст законопроекта о госбюджете-2020
В Раде появился текст законопроекта о госбюджете-2020
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В Раде появился текст законопроекта о госбюджете-2020

В Раде появился текст законопроекта о госбюджете-2020
16:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Рада обнародовала проект госбюджета на 2020 год

На официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Текст законопроекта №2000 доступен по ссылке.

Сам документ был представлен и зарегистрирован вчера, 15 сентября.

Как сообщалось ранее, 15 сентября Кабинет министров представил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

Документ предусматривает доходы государственного бюджета на 2020 год в размере 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, расходы - на сумму 1170 млрд грн.

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Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292,9 млрдгрн.

Напомним, ранее премьер Гончарук заявил, что 2019 год станет последним, когда в Украине происходит ежегодное планирование бюджета.

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Верховная Рада, Законопроект, Госбюджет, Кабмин.
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