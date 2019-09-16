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Геращенко: У нас есть много вопросов к Кабмину - и по внешней политике и по бюджету

Геращенко: У нас есть много вопросов к Кабмину - и по внешней политике и по бюджету
14:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:"ЕС" требует от правительства проведения часа вопросов.

Депутатская фракция политической партии "Европейская солидарность" настаивает на проведении часа вопросов к правительству в пятницу, 20 сентября, во время пленарного заседания Верховной Рады, а также на том, чтобы на следующей неделе КМУ представил парламенту программу своей деятельности.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на заседании Согласительного совета 16 сентября.

"Уже вторую неделю мы работаем без часа вопросов к правительству. Обратите внимание, что правительство нашло время выступить на YES, представить свою программу кому угодно, только не парламенту, который его избрал. А у нас есть много вопросов - и по внешней политике и по бюджету. Поэтому наша политическая сила настаивает на том, чтобы в пятницу был час вопросов к правительству. Мы не настроены травить правительство, но мы должны иметь с ними диалог - это европейская цивилизованная форма сотрудничества парламента и правительства", - подчеркнула политик.

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В ответ на это председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что 20 сентября министр финансов Оксана Маркарова намерена представить в парламенте проект Государственного бюджета на 2020 год.

"Я думаю, что это компенсирует час вопросов к правительству", - сказал спикер.

Как сообщалось ранее, 15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2019 год станет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета - без средне- и долгосрочного. В дальнейшем, по его словам, утверждение бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации.

Председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что министр финансов Оксана Маркарова представляет проект Государственного бюджета на 2020 год в пятницу, 20 сентября.

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Верховная Рада, Ирина Геращенко, Кабмин, Европейская солидарность.
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