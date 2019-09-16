В ВР хотят обсудить позицию внешней политики с главой МИД

Новости Украины:В парламенте Украины хотят обсудить внешнюю политику с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" просят пригласить в Верховную Раду министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, представителей Офиса президента Украины, чтобы обсудить позиции страны по вопросам внешней политики, представитель Кабинета министров в парламенте Ирина Верещук просит к пятнице подготовить вопросы от фракций.

"Нас как партию "Голос" очень интересует позиция относительно международной политики. Мы до сих пор не получили ответ, будем ли мы участвовать в сессии ПАСЕ, которая ожидает нас этой осенью, что будет с Минскими соглашениями, и тот вопрос, который обсуждает общество относительно возможных выборов на временно оккупированных территориях", - сказал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Он предложил в комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики провести встречу народных депутатов с министром иностранных дел, представителями Офиса президента в открытом или закрытом режиме.

"Чтобы и у нас, и у общества были какие-то ответы, какова наша дальнейшая политика с внешним миром, особенно это вопрос временно оккупированных территорий", - добавил нардеп.

В свою очередь, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко предложила в пятницу, помимо доклада о проекте госбюджета-2020, заслушать главу МИД по вопросам внешней политики.

"В пятницу было бы правильным не только выступление в рамках "часа вопросов" к правительству уважаемой госпожи Маркаровой (министр финансов Оксана Маркарова - ИФ), но и уважаемого господина Пристайко, потому что те вещи, которые сегодня происходят с заявлениями о внешней политике, чрезвычайно тревожны. И парламент имеет право услышать наши позиции в контексте мирного урегулирования и понимать настоящую ситуацию. Пожалуйста, господин Разумков (спикер парламента Дмитрий Разумков - ИФ), пригласите двух министров на пятницу", - заявила Геращенко.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук на заседании согласительного совета сказала: "Если есть такие вопросы, пожалуйста, наработайте, чтобы не было с колес вопросов в парламенте, к которым можно подготовиться заблаговременно".