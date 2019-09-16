Посольство США: Новые власти отвечают за независимость ЦИК

Новости Украины:В посольстве СШа заявили, что новые власти несут ответственность за непредвзятость и честность ЦИК.

Нынешняя власть несет ответственность за то, чтобы новая Центральная избирательная комиссия была независимой и непредвзятой, как и предыдущая, которая хорошо организовала и успешно провела исторические выборы 2019 года.

Об этом заявило в Twitter Посольство США.

"Мы поздравляем ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее председателя с непредвзятым и успешным проведением исторических достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года. Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее состав, теперь несет ответственность за то, чтобы эта важная организация сохраняла свою независимость и непредвзятость в глазах украинского народа", - говорится в заявлении.

В диппредставительстве выразили надежду, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат работу для поддержки успеха Украины как демократии.

Верховная Рада 13 сентября приняла постановление "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии". Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал это представление Президента.

Свое представление Президент, в частности, мотивировал тем, что при осуществлении регистрации ЦИК якобы действовала предвзято и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. В представлении также отмечается, что 28 решений ЦИК были отменены судами.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018 года. До того ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.