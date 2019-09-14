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Вакарчук высказал свое отношение к роспуску ЦИК

Вакарчук высказал свое отношение к роспуску ЦИК
14:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вакарчук подчеркнул, что монобольшинство инициировало роспуск ЦИК после трех фаз выборов, которые были признаны международным сообществом.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук критикует партию власти за роспуск Центризбиркома.

Об этом Вакарчук заявил на конференции YES в субботу.

Вакарчук подчеркнул, что монобольшинство инициировало роспуск ЦИК после трех фаз выборов, которые были признаны международным сообществом. По его словам, это была исключительно политическая инициатива.

"Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти до того. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом",- сказал Вакарчук.

Вакарчук добавил, что не знает людей из распущенной ЦИК, и они не являются его друзьями, но для него важны правила.

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По его словам, перед Украиной стоит два основных вызова - внешняя агрессия и внутренний фактор, "вопрос того, являются ли институты более важными, чем политическая конъюнктура". Вакарчук считает, что "пока второй вызов является таким же большим и масштабным, как и первый".

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Украина, ЦИК, Голос, Святослав Вакарчук.
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