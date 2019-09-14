Разумков опроверг связи роспуска ЦИК с выборами на Донбассе

Новости Украины:Спикер Верховной Рады не связывает отстранение членов ЦИК с темой выборов на Донбассе.

Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, а досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано, отмечает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Это (тема выборов на оккупированном Донбассе - ред.) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко (министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - ред.) пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет хорошим, но о конкретных кандидатурах говорить пока рано.

"Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Что касается кандидатур - пока что рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу.

Разумков указал, что к предыдущему составу ЦИК были вопросы еще во время выборов президента. "Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", - добавил он.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что полное обновление состава Центральной избирательной комиссии может быть связано с перспективой проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях на востоке страны без предусмотренных минскими соглашениями условий обеспечения их безопасности, то есть на условиях РФ.

В "Слуге народа" сообщили, что в будущий состав Центральной избирательной комиссии "Слуга народа" будет избрать из 35 кандидатур.