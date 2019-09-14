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Разумков опроверг связи роспуска ЦИК с выборами на Донбассе

Разумков опроверг связи роспуска ЦИК с выборами на Донбассе
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Спикер Верховной Рады не связывает отстранение членов ЦИК с темой выборов на Донбассе.

Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, а досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано, отмечает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Это (тема выборов на оккупированном Донбассе - ред.) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко (министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - ред.) пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет хорошим, но о конкретных кандидатурах говорить пока рано.

"Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Что касается кандидатур - пока что рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу.

Разумков указал, что к предыдущему составу ЦИК были вопросы еще во время выборов президента. "Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", - добавил он.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

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Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что полное обновление состава Центральной избирательной комиссии может быть связано с перспективой проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях на востоке страны без предусмотренных минскими соглашениями условий обеспечения их безопасности, то есть на условиях РФ.

В "Слуге народа" сообщили, что в будущий состав Центральной избирательной комиссии "Слуга народа" будет избрать из 35 кандидатур.

Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва предложила квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в связи с увольнением нынешнего состава.

 
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Верховная Рада, ЦИК, Форум YES, Дмитрий Разумков.
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