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Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение

Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение
11:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД Украины заявил, что никаких изменений в Конституцию вноситься не будет.

В своем выступлении на форуме YES, глава МИД Украины, Вадим Пристайко, сообщил что Украина не будет выполнять Минские соглашения. Точнее, один из пунктов соглашения. Речь идет о пункте который предполагает изменение в украинской Конституции и внесение туда пункта об особом статусе Донбасса.

Пристайко заявил, что Украина не будет менять Конституцию и вносить туда особые или не особые статусы.  Министр иностранных дел напомнил, что Минские соглашение предполагают децентрализацию и реформирование законодательства Украины, которые правительство Украины уже совершило. 

Так же, он призвал власти Донецка и Луганска наконец то понять, что Украина это шанс для них стать развитыми. украинская реформа децентрализации, откроет перед ними возможности, в том числе и финансовые, которыми сейчас пользуются другие регионы Украины. Пристайко назвал это максимальным предложением которое может сделать Украина.

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Также глава МИД сообщил, что новое правительство пока не решило, будет ли продлевать особый статус Донбасса. По его словам, Верховная Рада может принять новый закон, в котором будут прописаны новые компромиссы. 

Согласно подписанным в Минске соглашением, Украина должна принять закон об амнистии боевиков, которое принимали участие в войне на стороне проросийских сил. Изменить Конституцию и закрепить в ней особый статус Донбасса. 

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Донбасс, Вадим Пристайко, Минские соглашения.
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