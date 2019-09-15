Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение

Новости Украины:Глава МИД Украины заявил, что никаких изменений в Конституцию вноситься не будет.

В своем выступлении на форуме YES, глава МИД Украины, Вадим Пристайко, сообщил что Украина не будет выполнять Минские соглашения. Точнее, один из пунктов соглашения. Речь идет о пункте который предполагает изменение в украинской Конституции и внесение туда пункта об особом статусе Донбасса.

Пристайко заявил, что Украина не будет менять Конституцию и вносить туда особые или не особые статусы. Министр иностранных дел напомнил, что Минские соглашение предполагают децентрализацию и реформирование законодательства Украины, которые правительство Украины уже совершило.

Так же, он призвал власти Донецка и Луганска наконец то понять, что Украина это шанс для них стать развитыми. украинская реформа децентрализации, откроет перед ними возможности, в том числе и финансовые, которыми сейчас пользуются другие регионы Украины. Пристайко назвал это максимальным предложением которое может сделать Украина.

Также глава МИД сообщил, что новое правительство пока не решило, будет ли продлевать особый статус Донбасса. По его словам, Верховная Рада может принять новый закон, в котором будут прописаны новые компромиссы.

Согласно подписанным в Минске соглашением, Украина должна принять закон об амнистии боевиков, которое принимали участие в войне на стороне проросийских сил. Изменить Конституцию и закрепить в ней особый статус Донбасса.