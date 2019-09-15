Пристайко сообщил, как власть облегчит жизнь людей "по ту сторону"

Новости Украины:Вадим Пристайко: Власть Украины будет предлагать развести силы около моста в Станице Луганской вдоль всех 4 километров.

Новая украинская власть готовит ряд предложений для облегчения жизни людей, которые сейчас живут на оккупированной части Донбасса.

Об этом на пресс-конференции на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Громадське.

По его словам, Президент Владимир Зеленский хочет иметь окончательное решение вопроса войны в Донбассе.

«Но если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону», - сказал Пристайко.

Министр уточнил, что в частности речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, после чего власть будет предлагать развести силы в этом районе вдоль всех 4 километров.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать пакет, который отличается от пакета того правительства », - заявил он.

Напоминаем, 13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская власть прорабатывает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что «формула Штайнмайера» и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите «нормандской четверки».

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что так называемая "формула Штайнмайера" не является дорожной картой выполнения Минских соглашений или планом деэскалации, она предусматривает особый статус ОРДЛО с помощью честных, демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.