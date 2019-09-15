Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Соцопрос: более половины жителей Украины верят ГСЧС, Нацгвардии и ГСПУ
Соцопрос: более половины жителей Украины верят ГСЧС, Нацгвардии и ГСПУ
На Ровенщине происходит ликвидация пожара на свалке (Видео)
На Ровенщине происходит ликвидация пожара на свалке (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
ТОП-7 самых полезных продуктов для красоты этой осенью
ТОП-7 самых полезных продуктов для красоты этой осенью

Пристайко сообщил, как власть облегчит жизнь людей "по ту сторону"

Пристайко сообщил, как власть облегчит жизнь людей "по ту сторону"
04:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Украины:Вадим Пристайко: Власть Украины будет предлагать развести силы около моста в Станице Луганской вдоль всех 4 километров.

Новая украинская власть готовит ряд предложений для облегчения жизни людей, которые сейчас живут на оккупированной части Донбасса.

Об этом на пресс-конференции на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Громадське.

По его словам, Президент Владимир Зеленский хочет иметь окончательное решение вопроса войны в Донбассе.

«Но если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону», - сказал Пристайко.

Министр уточнил, что в частности речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, после чего власть будет предлагать развести силы в этом районе вдоль всех 4 километров.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать пакет, который отличается от пакета того правительства », - заявил он.

Напоминаем, 13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская власть прорабатывает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что «формула Штайнмайера» и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите «нормандской четверки».

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что так называемая "формула Штайнмайера" не является дорожной картой выполнения Минских соглашений или планом деэскалации, она предусматривает особый статус ОРДЛО с помощью честных, демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
02 Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"
03 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
04 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
05 Гороскоп на завтра, 15 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Атлантике формируется очередной тропический шторм
В Атлантике формируется очередной тропический шторм
В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)
В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)
Стрельба в метро Сиэтла: погиб человек, двое ранены
Стрельба в метро Сиэтла: погиб человек, двое ранены
Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке
Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь