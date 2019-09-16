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Богдан: Массовые протесты украинцев сейчас невозможны

Богдан: Массовые протесты украинцев сейчас невозможны
12:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Андрей Богдан убежден, что сейчас украинцы не готовят массовых протестов против действующей власти.

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан считает, что сейчас в Украине массовые акции протеста против действующей власти невозможны.

Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.

"Исходя из социологии, массовые акции протеста против действующей власти невозможны. Напротив — зачинщики таких массовых мероприятий могут нарваться на активную позицию граждан и получить совершенно обратную реакцию от того, что они ожидают", - сказал Богдан.

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Кроме того он подчеркнул, что не ожидает, что "правоохранительные органы такие мятежи сегодня оставят без должного внимания и реакции".

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Ранее социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, проведенного 6-10 сентября 2019 года. Согласно этим данным деятельностью Президента Владимира Зеленского довольны 71% украинцев, 29% положительно оценивают работу главы правительства Алексея Гончарука, а работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% респондентов.

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Кабмин, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис Президента.
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