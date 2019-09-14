По пивку: Зеленский, Богдан и Филатов отметили День города Днепра (Фото, Видео)

Новости Украины:На фестивале они позволили себе отведать пиво все вместе.

Сегодня, 14 сентября, Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан и мэр Борис Филатов отметили День города Днепра.

На фестивале они позволили себе отведать пиво все вместе.

Об этом сообщил Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Cвой пост Мысягин подписал такими словами: "Днепр, с Днём Города!!Президент Украины Володимир Зеленський, глава ОП Андрей Богдан и мэр Днепра Борис Филатов, поздравили город с праздником!!".

Также сегодня День города празднуют Черкассы. Город довольно старинный по меркам Украины, упоминание которого зафиксировано еще в Густинской летописи, где говорится, что "лето 1305 г. литовский князь Гемедин завоевал Киев и затем Канев и Черкассы". Официальной датой основание считается 1286 г, а сейчас в нем проживают около 300 тысяч человек.