Президент поздравил жителей Днепра с днем города

Новости Украины:Глава государства пожелал жителям счастья, здоровья, прекращения войны и возвращения всех удерживаемых в России украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Днепра с Днем города.

Об этом сообщают в пресс-центре президента.

Зеленский призывает граждан в любой праздник не забывать о защитниках Украины.

Глава государства пожелал жителям счастья, здоровья, прекращения войны и возвращения всех удерживаемых в России украинцев.

Помимо всего Владимир Зеленский принял участие в открытии турнира «Самый сильный человек Украины - 2019».

Президент акцентировал внимание на своей родине (Зеленский родился на Днепропетровщине)

"Я никогда не готовлюсь к речи, когда нахожусь в сердце Украины. А для меня, как и для каждого украинца, сердце Украины там, где живут родители, где похоронены дедушки и бабушки. Поэтому я - в сердце Украины, на Днепропетровщине», - заявил президент