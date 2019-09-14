Есть вопросы к мосту: спор Филатова и Зеленского не завершен

Новости Украины:Борис Филатов неделю назад открыл Новый мост в Днепре, который сегодня осматривал Владимир Зеленский.

В субботу, 14 сентября, Владимир Зеленский с рабочим визитом находится на Днепропетровщине, где у него были планы представить нового главу Днепропетровской ОГА и осмотреть открытый после капитального ремонта Новый (Центральный) мост, о сроках открытия которого ранее поспорили президент Украины и городской глава Борис Филатов.

Отмечается, что Владимир Зеленский провел беседу и вместе со специалистами осмотрел состояние моста Новый (Центральный). По словам ректора Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры Николая Савицкого, несмотря на открытие моста, по-прежнему есть вопросы к его несущим конструкциям и обеспечении безопасности в целом. По его словам, к мосту остались серьезные вопросы, в частности к состоянию несущих конструкций и состоянии защитного шара, покрывающего арматуру.

Савицкий также добавил, что безопасность на участках, касающихся безопасного проезда автотранспора, обеспечена полностью согласно документам.

Борис Филатов, подключившись к разговору эксперта с Зеленским сказал, что намерен «сейчас же» передать документацию о мосте в соответствующие инстанции. Кроме этого, Филатов попытался убедить Зеленского, что движение по мосту абсолютно безопасное.

Президент Украины, выслушав доводы Филатова, сказал, что видит открытый в сроки мост, но пока не получил полного подтверждения его качества. Владимир Зеленский попросил мэра Днепра передать ему документацию, с которой будет разбираться специальная комиссия.

В сложившейся ситуации Зеленский и Филатов на вопрос ситуации о пари почти одновременно ответили, что оно продолжается.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Днепр представил нового главу Днепропетровской ОГА, которым оказался харьковчанин с бизнесом в Киеве и женой с российским гражданством.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.