Скачать
Суббота, 07.09.2019
Полозов рассказал об обмене пленными: Будет в формате "35 на 35"
Полозов рассказал об обмене пленными: Будет в формате "35 на 35"
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября
Джошуа назвал свою главную ошибку в первом бою с Руисом
Джошуа назвал свою главную ошибку в первом бою с Руисом
Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей
Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей

Спор Зеленского и Филатова: в Днепре открыли мост (Фото, Видео)

Спор Зеленского и Филатова: в Днепре открыли мост (Фото, Видео)
10:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во время презентации Борис Филатов рассказал, на каких условиях готов покинуть пост мэра.

Сегодня, 7 августа, мэр Днепра заявил, что мост, который закрывали на капитальный ремонт, вновь открыт. Движение по мосту открыто в обе стороны.

Об этом сообщил мэр, Борис Филатов, на своей страничке в Facebook.

"Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр",- заявил Филотов.

Кроме того, он показал установленное "кресло мэра" на мосту.

Также он заявил, что он "не держиться за свое кресло", и готов уйти с должности, но после того, как в Днепре откроют аэропорт.

"Я готов хоть завтра с ним (креслом городского головы) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление", - заявил он.

"А пока...Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому, что власть - это не слава и признание, а тяжкий крест",- подчеркнул Филатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера

Как сообщалось ранее, прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепр, Мост, Владимир Зеленский, Борис Филатов, Капремонт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
02 Продукты, которые спасут от боли в суставах
03 В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
04 Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Изменения климата: на Кебнекайсе &quot;просел&quot; южный пик
Изменения климата: на Кебнекайсе "просел" южный пик
&quot;Процесс пошел&quot;: Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)
Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)
СМИ: Трамп призывает Зеленского помочь ему на будущих выборах
СМИ: Трамп призывает Зеленского помочь ему на будущих выборах
Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке
Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь