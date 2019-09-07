Спор Зеленского и Филатова: в Днепре открыли мост (Фото, Видео)

Новости Украины:Во время презентации Борис Филатов рассказал, на каких условиях готов покинуть пост мэра.

Сегодня, 7 августа, мэр Днепра заявил, что мост, который закрывали на капитальный ремонт, вновь открыт. Движение по мосту открыто в обе стороны.

Об этом сообщил мэр, Борис Филатов, на своей страничке в Facebook.

"Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр",- заявил Филотов.

Кроме того, он показал установленное "кресло мэра" на мосту.

Также он заявил, что он "не держиться за свое кресло", и готов уйти с должности, но после того, как в Днепре откроют аэропорт.

"Я готов хоть завтра с ним (креслом городского головы) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление", - заявил он.

"А пока...Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому, что власть - это не слава и признание, а тяжкий крест",- подчеркнул Филатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Как сообщалось ранее, прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре.