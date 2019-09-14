Богдан: Отдельные части переподчиняемой президенту Нацгвардии нужно оставить МВД

Новости Украины:Андрей Богдан сообщил о необходимости передачи отдельных подразделений Нацгвардии в подчинение МВД.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает резонными вопросы главы МВД Арсена Авакова о необходимости при переподчинении Национальной гвардии от МВД президенту оставить отдельные ее подразделения в подчинении министерства, а ещё ряд подразделений передать Минобороны.

Как пояснил Богдан журналистам в кулуарах 16-го форума YES в Киеве в пятницу, в первом случае, например, речь идёт о подразделениях по охране судов, а во втором - о подразделениях, находящихся около линии разграничения на Донбассе.

По его словам, из-за необходимости учесть эти аспекты решение о переподчинении Нацгвардии президенту потребуется больше времени.

В то же время Богдан подчеркнул, что подчинение Нацгвардии президенту является общемировой практикой. которая соответствует балансу власти. Он также напомнил, что именно так обстояло дело в Украине до 2014 года, когда Нацгвардии была подчинена МВД в связи с временным отсутствием президента в стране.