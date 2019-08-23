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Нацгвардейцы будут нести службу с украинским флагом на груди

Нацгвардейцы будут нести службу с украинским флагом на груди
10:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Сине-желтая лента будет присутствовать на форме Нацгвардейцев с 23 по 26 августа.

Нацгвардейцы в период с 23 по 26 августа будут нести службу с сине-желтыми нагрудными лентами на военной форме. Об этом сообщает пресс-служба НГУ в Facebook.

"В праздничные дни с 23 по 26 августа гвардейцы будут выполнять все виды публичной службы по функциям НГУ и примут участие в торжественных мероприятиях ко Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины с сине-желтыми нагрудными лентами на военной форме", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что акция символическая, ее цель - выразить большое уважение к значению независимости и украинских государственных символов в праздничные дни.

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Как сообщалось ранее, на Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины.

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Мероприятия, Украинский флаг, Нацгвардия, Нацполиция.
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