Нацгвардейцы будут нести службу с украинским флагом на груди

Нацгвардейцы в период с 23 по 26 августа будут нести службу с сине-желтыми нагрудными лентами на военной форме. Об этом сообщает пресс-служба НГУ в Facebook.
"В праздничные дни с 23 по 26 августа гвардейцы будут выполнять все виды публичной службы по функциям НГУ и примут участие в торжественных мероприятиях ко Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины с сине-желтыми нагрудными лентами на военной форме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акция символическая, ее цель - выразить большое уважение к значению независимости и украинских государственных символов в праздничные дни.
Как сообщалось ранее, на Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины.