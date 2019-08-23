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Над Софийской площадью подняли украинский флаг (Видео)

Над Софийской площадью подняли украинский флаг (Видео)
10:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В церемонии поднятие флага Украины принял участие Президент Владимир Зеленский.

На Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины.

Церемония проходила с участием Президента Владимира Зеленского.

Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов. Участие в торжествах также приняли члены правительства и другие почетные гости. Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск.

После поднятия флага глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

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Кроме того, на Софийской площади уже смонтировали сцену для запланированного на вечер праздничного концерта. По периметру площадь огорожена металлическим ограничительным забором.

Дежурят правоохранители и спасатели. 

Как сообщалось, 23 августа в Украине отмечается День Государственного флага.

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Украина, Флаг, Софийская площадь, Поднятие флага, Владимир Зеленский.
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