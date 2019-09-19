Какими деньгами нельзя будет расплатиться в Украине уже с октября

Новости Бизнеса:Во время брифинга заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Холод сообщил о сроках изъятия украинских монет номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Сегодня, 19 сентября, заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Холод сообщил, что уже с 1 октября 2019 года несколько номиналов украинских монет перестанут находиться в наличном обороте.

Из наличного оборота будут изъяты монеты номиналом "1", "2", и "5" копеек. Кроме того, постепенно из оборота будут выводиться монета номиналом 25 копеек. Попадая в банки данная монета будет изыматься из оборота и их число закономерно будет уменьшаться.

Холод уточнил, что в ближайшие три года, несмотря на изъятия из оборота, все монеты можно будет обменять на монеты и банкноты других номиналов в банках. В первый год изъятия (до 30 сентября 2019 года включительно, прим. ред.) 1, 2 и 5 копеек можно будет обменять во всех отделениях банков страны, а после лишь в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Также в Нацбанке уточнили, что сделают с изъятыми монетами. Сообщается, что НБУ утилизирует монеты, а металл пойдет на переплавку.

Заместитель председателя Нацбанка Украины отметил, что число номиналов гривни планируют сократить до 12: 6 монет и 6 банкнот. Это, согласно мировой практике, позволит осуществлять наличные расчеты более удобным и комфортным способом.