"ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?

Новости Бизнеса:Гривня спокойно отреагировала на новости о "ПриватБанке" и поджоге дома Гонтаревой.

Украинская гривня спокойно отреагировала на новости о якобы возможном компромиссе с прежним владельцем национализированного в 2016 году "ПриватБанка" и поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, так как котировки на межбанковском валютном рынке выросли к доллару и евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США к закрытию торгов установились на уровне 24,74/24,76 грн/долл., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,29/27,31 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Гривня укрепилась и по официальному курсу - Национальный банк на среду, 18 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,76 грн/долл., к евро - на уровне 27,31 грн/евро.

Напомним, украинская гривня по официальному курсу к доллару, установленному на 16 сентября, на уровне 24,71 грн/долл., обновила трехлетний максимум третий раз за неделю.

Как сообщалось ранее, сегодня, 17 сентября, авторитетное среди инвесторов издание Financial Times со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука написало о возможном компромиссе с прежним владельцем национализированного в 2016 году "ПриватБанка" - бизнесменом Игорем Коломойским. Информацию тут же растиражировали украинские СМИ. В ответ премьер-министр Гончарук заявил, что правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка", но никаких переговоров ни с кем не ведет.

Также сегодня появилась информация о ночном поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. Полиция квалифицировала инцидент как умышленное уничтожение имущества и нашла на пожарище дома зажигательную светошумовую ракету. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога.

Украинские еврооблигации упали на фоне новостей о якобы возможном компромиссе с прежним владельцем национализированного в 2016 году "ПриватБанка" и поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. В частности, доходность по евробондам с погашением в 2032 году в долларах США по сравнению со вчерашним днем выросла на 0,16 п.п. – до 6,91%, что отражает мнение инвесторов о росте рисков по вложениям в ценные бумаги Украины.

Европейская Бизнес Ассоциация и Американская торговая палата в Украине в совместном заявлении выразили глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг "ПриватБанка" и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.