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Индекс потребительских настроений украинцев достиг уровня 2004-2008 годов

Индекс потребительских настроений украинцев достиг уровня 2004-2008 годов
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Потребнастроения украинцев в августе улучшились до уровня 2004-2008гг.

Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем вырос на 7,6 пункта – до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года, свидетельствует исследование Info Sapiens, обнародованное на сайте компании.

"ИПН граждан старше 16 лет составил 95,6, а в группе 16-59 лет - 101. Такие уровни ИПН наблюдались в Украине в период 2004-2008 гг. (до августа 2008 года), а затем в апреле-июне 2010 года", - отметили аналитики Info Sapiens.

Согласно исследованию, индекс текущего положения (ИТП) вырос на 6,6 пунктов – до 83,5, в том числе индекс текущего личного материального положения – на 6,9 п., до 77,4, индекс целесообразности больших покупок – на 6,3 п., до 89,6.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в августе подскочил 8,3 п. и составил 103,6, в том числе индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 7,4 п. – до 106,9, а в течение ближайших пять лет – сразу на 10 п., до 109,6. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения прибавил 7,4 п. – до 94,3.

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Одновременно августовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился по сравнению с июлем на 3,3 п. – до 111,1, а индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,9 п. – до 173,2. Немного улучшился и индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца – на 0,7 п., до 128,8.

Как сообщалось, ИПН в июле 2019 года по сравнению с июнем вырос на 5,5 п. – до 88 по 200-балльной шкале, став наивысшим показателем с августа 2013 года.

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Исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Первоначально его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

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Украина, Деньги, Индекс потребительских настроений, ИПН, Индекс текущего положения, Индекс экономических ожиданий.
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