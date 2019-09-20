"Теплые кредиты" в Украине пользуются популярностью: отчет за 2019 год

Новости Бизнеса:Из государственного бюджета участникам программы "теплых кредитов" было возмещено около 300 млн гривень.

В рамках программы "теплых кредитов" в этом году возмещено населению и ОСМД в Украине уже около 290 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

"Всего в этом году участники программы получили уже около 290 млн грн компенсаций из госбюджета", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, почти 90 млн грн возмещено населению и ОСМД в рамках программы "теплых кредитов" в сентябре этого года:

более 50 млн грн - на утепление индивидуального жилья;

более 37 млн грн - для ОСМД;

почти 2 млн грн - на твердотопливные котлы.

"За все время действия программы с октября 2014 года и по сей день правительство выделило 2,6 млрд грн софинансирования по "теплым кредитам", - добавили в Госэнергоэффективности.

В этом году ОСМД еще имеют возможности воспользоваться программой через Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и провести комплексную термомодернизацию.