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"Теплые кредиты" в Украине пользуются популярностью: отчет за 2019 год

"Теплые кредиты" в Украине пользуются популярностью: отчет за 2019 год
09:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Из государственного бюджета участникам программы "теплых кредитов" было возмещено около 300 млн гривень.

В рамках программы "теплых кредитов" в этом году возмещено населению и ОСМД в Украине уже около 290 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

"Всего в этом году участники программы получили уже около 290 млн грн компенсаций из госбюджета", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, почти 90 млн грн возмещено населению и ОСМД в рамках программы "теплых кредитов" в сентябре этого года:

  • более 50 млн грн - на утепление индивидуального жилья;
  • более 37 млн грн - для ОСМД;
  • почти 2 млн грн - на твердотопливные котлы.

"За все время действия программы с октября 2014 года и по сей день правительство выделило 2,6 млрд грн софинансирования по "теплым кредитам", - добавили в Госэнергоэффективности.

Ощадбанк заключил дополнительный договор о выдаче "теплых" кредитов для ОСМД

В этом году ОСМД еще имеют возможности воспользоваться программой через Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и провести комплексную термомодернизацию.

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ОСМД, Кредиты, Госэнергоэффективности, теплые кредиты.
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