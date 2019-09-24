Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение

На 24 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,32 грн/долл. Это еще на 11 копеек меньше, чем было в понедельник.
Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.
Укрепление курса гривни наблюдается и по соотношению к другим валютам. Так, курс евро упал еще на 22 копейки.
Курсы валют на 24 сентября
USD 24,32 грн за доллар;
EUR 26,72 грн за евро;
RUB 0.38 грн за российский рубль;
GBP 30.24 грн за фунт стерлингов.
PLN 6,09 грн за польский злотый;
BLR 11.89 грн за белорусский рубль;
TRY 4,25 грн за турецкую лиру.
Напомним, за прошлую неделю Нацбанк выкупил валюты на почти 270 млн долларов.