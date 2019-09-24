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Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение

Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
10:38 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Курс доллара во вторник, 24 сентября, упал до очередного минимума за 3,5 года.

На 24 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,32 грн/долл. Это еще на 11 копеек меньше, чем было в понедельник.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Укрепление курса гривни наблюдается и по соотношению к другим валютам. Так, курс евро упал еще на 22 копейки.

Курсы валют на 24 сентября

USD 24,32 грн за доллар;

EUR 26,72 грн за евро;

RUB 0.38 грн за российский рубль;

GBP 30.24 грн за фунт стерлингов.

PLN 6,09 грн за польский злотый;

BLR 11.89 грн за белорусский рубль;

TRY 4,25 грн за турецкую лиру.

Напомним, за прошлую неделю Нацбанк выкупил валюты на почти 270 млн долларов.

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Евро, Доллар, Курс валют, Курс доллара, Курс евро, Гривня.
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