Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября

Новости Бизнеса:По сравнению с 28 сентября курс всех указанных валют не изменился.

На 29 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/долл.

Об этом сообщает Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 сентября установлены на таком уровне:

USD 26.52 грн за доллар;

EUR 26.45 грн за евро;

RUB 0.37 грн за российский рубль;

GBP 29.89 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.03 грн за польский злотый;

BLR 11.66 грн за белорусский рубль;

TRY 4.27 грн за турецкую лиру.

По сравнению с 28 сентября курс всех указанных валют не изменился.

Напомним, бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость валюты на уровне 28 грн/$1, сообщается в исследовании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) "Глобальный обзор экономики Украины".