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В ГНС похвастались результатами деятельности: поступления от налогов в 2019 выросли почти на 19%

В ГНС похвастались результатами деятельности: поступления от налогов в 2019 выросли почти на 19%
00:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:С начала года налоговые поступления составили почти 730 миллиардов.

За 9 месяцев 2019 года Государственная налоговая служба обеспечила поступления в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов в размере 729,9 млрд грн. Это на 114,2 млрд грн, или на 18,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В частности, в январе-сентябре этого года в государственный бюджет поступило 338,2 млрд грн, в том числе - 331,1 млрд грн в общий и 7,1 млрд грн - в специальный фонд.

Кроме того, отмечается, что за этот же период местные бюджеты получили 192,9 млрд грн платежей, что на 32,3 млрд грн, или на 20,1 % больше аналогичного периода 2018 года. Также в государственные целевые фонды за этот же период поступило 198,7 млрд грн ЕСВ, что на 34,9 млрд грн, или 21,3 % больше, чем за январь – сентябрь 2018 года.

"Выполнение плана органами ГНС позволяет государству своевременно и в полном объеме выплачивать зарплаты и пенсии, выполнять другие социальные функции. Полнота поступлений в местные бюджеты повышает финансовую состоятельность местных громад. Мы понимаем эту ответственность и будем продолжать эффективно выполнять возложенные на нас обязанности", - отметил председатель ГНС Сергей Верланов.

Глава ведомства добавил, что такое увеличение происходило не давлением или вымогательством досрочных авансовых налоговых платежей. "Этот результат был получен благодаря тщательной аналитической работе и перекрытию минимизационных схем", - написал Верланов на своей странице в Фейсбук.

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Как сообщалось ранее, налоговые поступления в государственный бюджет в январе-сентябре 2019 года составили 331,1 млрд грн, что на 0,8 млрд грн больше плана.

Кроме того, сумма начисленного налога на добавленную стоимость в сентябре по результатам деятельности в августе составила 19,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн, или на 17,2% больше аналогичного периода прошлого года (16,9 млрд грн).

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ГНС, Госбюджет, Налоги, Сергей Верланов.
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