Инфляция замедлилась на 1,3% с начала года

Новости Бизнеса:Инфляция в сентябре составила 0,7%, в годовом измерении замедлилась до 7,5%

Потребительские цены в Украине после падения в августе на 0,3% и в июле на 0,6% в сентябре выросли на 0,7%, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам сентября снизилась до 7,5% с 8,8% по итогам августа и с 9,1% – по итогам июля.

Базовая инфляция в сентябре подскочила до 1,2% с "минус" 0,1% в августе и июле.

В целом с начала 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 3,4%, тогда как базовая инфляция составила 3,3%.

Как известно, в 2018 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

В конце июля центробанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3% по итогам этого года, однако ухудшил прогноз базовой инфляции до 5,5% с 5% в апрельском отчете, одновременно улучшив ожидания небазовой инфляции до 7,6% с 8,1%.