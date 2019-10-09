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Цены на потребительские товары и услуги стали выше

Цены на потребительские товары и услуги стали выше
19:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Потребительские цены в сентябре выросли на 0,7%.

В сентябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 0,7%, с начала года – 3,4%. Базовая инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 1,2%, с начала года – 3,3%", - говорится в сообщении.

Потребительские цены в сентябре 2019 года против августа 2019 года увеличились на 0,7%, против декабря 2018 года — на 3,4%, по сравнению с сентябрем 2018 года — на 7,5%. За январь-сентябрь 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Инфляция замедлилась на 1,3% с начала года

Среди потребительских товаров и услуг в сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года больше всего подорожали фрукты (на 26,5%), на втором месте по этому показателю —услуги железнодорожного пассажирского транспорта (на 25,5%), на третьем — горячая вода, отопление (на 13,7%).

Максимально подешевели с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года природный газ (на 25,6%), яйца (на 24,4%), овощи (на 7,4%).

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Цены, Госстат.
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