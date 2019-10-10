Курс валют на 10 октября: гривна стоит на месте

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 10 октября, оставил курс гривны к американскому доллару без изменений.

НБУ установил официальные курсы гривны к иностранным валютам на 10 октября 2019 года. По состоянию на утро четверга официальный курс гривны установлен на уровне 24,70 грн/долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Курс валют 10 октября

USD 24.70 грн за доллар;

EUR 27.12 грн за евро;

RUB 0.31 грн за российский рубль;

GBP 30.18 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.27 грн за польский злотый;

BLR 11.92 грн за белорусский рубль;

TRY 4.23 грн за турецкую лиру;

MDL 1.40 грн за молдавский лей.

Спрос на первичных аукционах 8 октября по размещению облигаций внутреннего госзайма благодаря предложению 3-летних бумаг вырос до 3,09 млрд грн (по номиналу) с 86,8 млн грн неделей ранее, когда самыми длинными бумагами были 2-летние, что позволило Минфину в очередной раз несколько понизить доходность.