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Четверг, 10.10.2019
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Курс валют на 10 октября: гривна стоит на месте

Курс валют на 10 октября: гривна стоит на месте
09:40 Сегодня Телеграф НБУ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 10 октября, оставил курс гривны к американскому доллару без изменений.

НБУ установил официальные курсы гривны к иностранным валютам на 10 октября 2019 года. По состоянию на утро четверга официальный курс гривны установлен на уровне 24,70 грн/долл.

 Об этом сообщает Национальный банк Украины.

 Курс валют 10 октября

 USD 24.70 грн за доллар;

 EUR 27.12 грн за евро;

 RUB 0.31 грн за российский рубль;

 GBP 30.18 грн за фунт стерлингов.;

 PLN 6.27 грн за польский злотый;

 BLR 11.92 грн за белорусский рубль;

 TRY 4.23 грн за турецкую лиру;

 MDL 1.40 грн за молдавский лей.

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Спрос на первичных аукционах 8 октября по размещению облигаций внутреннего госзайма благодаря предложению 3-летних бумаг вырос до 3,09 млрд грн (по номиналу) с 86,8 млн грн неделей ранее, когда самыми длинными бумагами были 2-летние, что позволило Минфину в очередной раз несколько понизить доходность.

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс, Курс валют.
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