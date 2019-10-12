Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 12 октября 2019 года.
На 12 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл. Это означает, что гривна стоит на месте со вчерашнего дня.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Курс валют 12 октября
USD 24.53 грн за доллар;
EUR 27.05 грн за евро;
RUB 0.37 грн за российский рубль;
GBP 30.01 грн за фунт стерлингов.;
PLN 6.27 грн за польский злотый;
BLR 11.9 грн за белорусский рубль;
TRY 4.17 грн за турецкую лиру;
MDL 1.39 грн за молдавский лей.
Таким образом, по сравнению со вчерашним днем большинство валют подорожали.
Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб рассказал о плюсах укрепления гривны. По его словам, оно должно позитивно повлиять на соотношения государственного долга Украины к ВВП, а также привлечет инвестиции и рынок труда.