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Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало

Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
09:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Министерство финансов определилось с вероятным курсом доллара на выходные.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 12 октября 2019 года.

На 12 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл. Это означает, что гривна стоит на месте со вчерашнего дня.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Курс валют 12 октября

USD 24.53 грн за доллар;

EUR 27.05 грн за евро;

RUB 0.37 грн за российский рубль;

GBP 30.01 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.27 грн за польский злотый;

BLR 11.9 грн за белорусский рубль;

TRY 4.17 грн за турецкую лиру;

MDL 1.39 грн за молдавский лей.

Таким образом,  по сравнению со вчерашним днем большинство валют подорожали.

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Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб рассказал о плюсах укрепления гривны. По его словам, оно должно позитивно повлиять на соотношения государственного долга Украины к ВВП, а также привлечет инвестиции и рынок труда.

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
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