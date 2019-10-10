Цены в сентябре росли меньше, чем прогнозировалось: комментарий НБУ

Новости Бизнеса:В сентябре фактическая инфляция была меньше прогнозированной, что было обусловлено жесткой политикой НБУ.

За сентябрь 2019 года инфляция в Украине по факту оказалась ниже опубликованного ранее прогноза и составила 7,5%.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Среди основных причин снижения темпов инфляции в финрегуляторе назвали укрепление курса гривны. Согласно комментарию НБУ, снижение темпов роста базовой инфляции вместе с ценами на топливо превысило влияние роста цен на продукты и сырье, которое прогнозировалось больше обычного.

В НБУ отмечают, что инфляция в меньшей мере повлияла на показатели ценовой динамики в Украине благодаря монетарной политике, что прежде всего отразилось на регулировании курса национальной валюты.

Национальный банк анонсировал на 24 октября новый прогноз различных макропоказателей и оценку инфляции в Украине.

Ранее сообщалось, в сентябре инфляция в Украине составила 0,7% после падения в августе, однако замедлилась в годовом выражении.