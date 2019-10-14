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Курсы евро и доллара стабильны: данные на 14 октября

Курсы евро и доллара стабильны: данные на 14 октября
09:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Министерстве финансов объяснили основную причину проседания курса.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 14 октября 2019 года.

На 14 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл. Курс не меняется с позавчерашнего дня.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Курс валют 14 октября

USD 24.53 грн за доллар;

EUR 27.05 грн за евро;

RUB 0.37 грн за российский рубль;

GBP 30.01 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.27 грн за польский злотый;

BLR 11.9 грн за белорусский рубль;

TRY 4.17 грн за турецкую лиру;

MDL 1.39 грн за молдавский лей.

По сравнению с 13 октября курс всех указанных валют не изменился, кроме турецкой лиры, курс которой стал выше.

Также в Минфине назвали основную причину проседания курса на межбанке. Ею стал достаточно удачный аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ 8 октября.  

В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных

Прошла покупка облигаций почти на 2,2 млрд гривен и нерезиденты продавали валюту, чтобы рассчитаться по этим сделкам.

Также состоялась частичная активизация иностранцев и на вторичном рынке, что позитивно отразилось на статистике торгов.

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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Минфин, Курс валют.
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