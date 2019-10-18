Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел

На 18 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,73 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 октября установлены на таком уровне:
USD 24.73 грн за доллар;
EUR 27.48 грн за евро;
RUB 0.38 грн за российский рубль;
GBP 31.65 грн за фунт стерлингов.;
PLN 6.41 грн за польский злотый;
BLR 12.12 грн за белорусский рубль;
TRY 4.19 грн за турецкую лиру;
MDL 1.42 грн за молдавский лей.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не доволен работой Совета Национального Банка Украины.