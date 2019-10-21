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Курс валют на 21 октября: доллар и евро стремительно подорожали

Курс валют на 21 октября: доллар и евро стремительно подорожали
09:16 Сегодня Телеграф НБУ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Обе мировые валюты существенно прибавили в цене относительно украинских денег.

На 21 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,03 грн/долл. Об этом сообщают в  Национальном банке Украины.

Курс валют на 21 октября:

USD 25.03 грн за доллар;

EUR 27.89 грн за евро;;

RUB 0.39 грн за российский рубль;

GBP 32.27 грн за фунт стерлингов;

PLN 6.51 грн за польский злотый;

BLR 12.27 грн за белорусский рубль;

TRY 4.32 грн за турецкую лиру;

MDL 1.43 грн за молдавский лей.

Нацбанк выкупил валюты на почти 270 млн долларов

Как сообщалось ранее, интервенции Национального банка Украины по продаже валюты на этой неделе составили $200 млн для сглаживания временных колебаний курса, вызванных, прежде всего, психологическими факторами, сообщили в Национальном банке Украины.

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НБУ, Евро, Доллар, Нацбанк, Валюта, Курс, Курс валют.
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