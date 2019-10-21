Курс валют на 21 октября: доллар и евро стремительно подорожали

На 21 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,03 грн/долл. Об этом сообщают в Национальном банке Украины.
USD 25.03 грн за доллар;
EUR 27.89 грн за евро;;
RUB 0.39 грн за российский рубль;
GBP 32.27 грн за фунт стерлингов;
PLN 6.51 грн за польский злотый;
BLR 12.27 грн за белорусский рубль;
TRY 4.32 грн за турецкую лиру;
MDL 1.43 грн за молдавский лей.
Как сообщалось ранее, интервенции Национального банка Украины по продаже валюты на этой неделе составили $200 млн для сглаживания временных колебаний курса, вызванных, прежде всего, психологическими факторами, сообщили в Национальном банке Украины.