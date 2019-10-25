Миллиарды, оставленные "в карманах": Дубинский о необходимости отмены военного сбора

Новости Бизнеса:Дубинский считает, что отмена военного сбора сохранит людям 21 млрд грн

Военный сбор является по сути неконституционным, его отмена поможет украинцам "оставить в карманах" 21 млрд грн. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире телепередачи "Право на власть", передает УНН.

"Сейчас (проект бюджета - ред.) прошел первое чтение, мы готовим в него правки, подаем, рассматриваем различные показатели этого бюджета. Я сегодня лично проводил две рабочие группы об отмене военного сбора для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на людей. Потому что 1,5% дополнительного налога на доходы физлиц - по сути два налога с одних доходов - это неконституционно, поэтому этот налог должен быть отменен", - сказал он.

По словам Дубинского, этот налог не идет на Министерство обороны.

"Этот налог идет в общий фонд Госбюджета, и ни на какое Минобороны не распределяется. Это должно быть отменено", - пояснил он.

На вопрос о том, сколько такой показатель равен в денежном измерении, нардеп отметил "это 21 млрд грн, которые люди смогут оставить в собственных карманах".