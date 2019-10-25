Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Миллиарды, оставленные "в карманах": Дубинский о необходимости отмены военного сбора

Миллиарды, оставленные "в карманах": Дубинский о необходимости отмены военного сбора
06:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Дубинский считает, что отмена военного сбора сохранит людям 21 млрд грн

Военный сбор является по сути неконституционным, его отмена поможет украинцам "оставить в карманах" 21 млрд грн. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире телепередачи "Право на власть", передает УНН.

"Сейчас (проект бюджета - ред.) прошел первое чтение, мы готовим в него правки, подаем, рассматриваем различные показатели этого бюджета. Я сегодня лично проводил две рабочие группы об отмене военного сбора для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на людей. Потому что 1,5% дополнительного налога на доходы физлиц - по сути два налога с одних доходов - это неконституционно, поэтому этот налог должен быть отменен", - сказал он.

По словам Дубинского, этот налог не идет на Министерство обороны.

Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)

"Этот налог идет в общий фонд Госбюджета, и ни на какое Минобороны не распределяется. Это должно быть отменено", - пояснил он.

На вопрос о том, сколько такой показатель равен в денежном измерении, нардеп отметил "это 21 млрд грн, которые люди смогут оставить в собственных карманах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Военный сбор, Слуга народа, Александр Дубинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
03 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
04 "Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
05 Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Кровавые протесты в Чили: ООН отправит миссию наблюдателей
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь