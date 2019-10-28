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Аналитики JP Morgan улучшили прогноз курса гривни на 2019 год

Аналитики JP Morgan улучшили прогноз курса гривни на 2019 год
17:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:JP Morgan улучшил прогноз курса гривни до 25 грн/$1 с 25,5 грн/$1 к концу 2019 г.

Аналитики JP Morgan улучшили оценку курса гривни к концу 2019 года до 25 грн/$1 с 25,5 грн/$1 месяцем ранее, хотя еще в августе они допускали, что гривня может снизиться до 28 грн/$1.

Согласно обновленному прогнозу JP Morgan от 22 октября, в первом квартале следующего года гривня может снизиться до 25,5 грн/$1, во втором до 26,3 грн/$1 и в третьем до 27 грн/$1.

По расчетам аналитиков JP Morgan, рост ВВП Украины в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году темп роста ВВП снизится до 3,8%.

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Согласно материалам, дефицит текущего счета в 2019 году может сократиться до 2,8% ВВП, при этом в следующем году эксперты ожидают значительный скачек показателя до 3,8% ВВП.

По мнению экспертов JP Morgan, наибольшими рисками для украинской экономики остаются суды по ПриватБанку, которые могут затянуться на длительный период в связи со значительным количеством дел.

"ПриватБанк останется большой угрозой для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), скорее всего, в течение трех лет после согласования EFF", – добавили аналитики, уточнив, что они, по прежнему, ожидают заключения соглашения EFF до конца текущего года, а в начале 2020 года - распределения средств МВФ.

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Согласно отчету, основными вопросами остаются бюджет на 2020 год и принятие закона о криминализации незаконного обогащения. По мнению аналитиков JP Morgan, парламент может утвердить бюджет Украины до 20 ноября. Они также ожидают, что закон о криминализации незаконного обогащения, который был одобрен в первом чтении, будет утвержден в окончательном варианте до конца текущего года.

Как сообщается в прогнозе, еще одним риском для экономики Украины может стать повышение цен на газ, на фоне роста его стоимости на мировых рынках более чем на 50%.

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JP Morgan, Курс валют, Гривня.
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