Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану
Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану
Марченко обыграл Стаховского на турнире в Германии
Марченко обыграл Стаховского на турнире в Германии
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию

В Минфине озвучили сумму госдолга Украины по состоянию на сентябрь 2019

В Минфине озвучили сумму госдолга Украины по состоянию на сентябрь 2019
19:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Госдолг Украины в сентябре-2019 вырос на 1,26% в долларовом эквиваленте.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2019 года вырос на 1,26%, или на $1,03 млрд – до $82,95 млрд, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Как указал Минфин, в национальной валюте госдолг сократился на 3,36% - до 1,997 трлн грн.

Прямой и государственный долг в сентябре этого года в долларовом выражении вырос на 1,77% - до $72,99 млрд (в гривне снижение составило 2,86%, до 1,758 трлн грн), в том числе внешний – на 2,88%, до $38,66 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 2,36% – до $9,95 млрд (в гривне снизился на 6,81%, до 239,73 млрд грн), в том числе внешний - на 2,72%, до $9,49 млрд.

Международные резервы Украины в сентябре сократились: причины

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 5,91%, или на $4,63 млрд, а в гривневом эквиваленте он сократился на 6,72%, или на 143,92 млрд грн.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам сентября по сравнению с августом-2019 снизилась до 39,58%, в евро – до 9,93%; в канадских долларах – до 0,18%, в специальных правах заимствования – до 13,46%, в иенах – до 0,69%, тогда как доля обязательств в национальной валюте возросла до 36,15%.

Еще одно послабление: НБУ отменяет ограничение на покупку валют для физлиц

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в сентябре укрепился до 24,08 грн/$1 по сравнению с 27,688 грн/$1 на начало года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Государственный долг, Госдолг, Минфин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)
03 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
04 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
05 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь