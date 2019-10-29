Еще одно послабление: НБУ отменяет ограничение на покупку валют для физлиц

Новости Бизнеса:НБУ с 5 ноября отменил лимит в 150 тыс. грн в день на покупку валюты для физлиц.

Национальный банк Украины (НБУ) с 5 ноября отменил ограничения по сумме на покупку валюты и банковских металлов, говорится в сообщении регулятора в Facebook.

"Дневной лимит в 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", - говорится в сообщении.

По оценке НБУ, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок.

"Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", - объяснил Нацбанк.

Напомним, премьер-министр Украины не исключил еще одного снижения учетной ставки НБУ до конца года.