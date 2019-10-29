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Зеленский пообещал не возвращать "проблемные" банки бывшим владельцам

Зеленский пообещал не возвращать "проблемные" банки бывшим владельцам
12:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский заверил, что никто не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе Приватбанк, их бывшим собственникам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в действующей власти никто не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе ПриватБанк, их бывшим собственникам.

"С рынка было выведены около 100 банков, в частности, Дельта Банк, Надра Банк, банк "Финансы и Кредит". Национализирован ПриватБанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов", - сказал он во вторник в Мариуполе на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что, несмотря на распространяемые слухи, никто в нынешней власти не собирается возвращать "проблемные" банки их бывшим собственникам.

Коломойского обязали выплатить ПриватБанку почти £11 млн

Напомним, в Национальном банке Украины ожидают, что в результате рассмотрения дела по "ПриватБанку" против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в судах Лондона и американского штата Делавэр средства будут возвращены украинскому государству.

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НБУ, ПриватБанк, Банки, Владимир Зеленский.
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