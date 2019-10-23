Коломойского обязали выплатить ПриватБанку почти £11 млн

Новости Бизнеса:В ПриватБанке рассказала о решении суда Лондона о компенсации почти 11 млн фунтов.

Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков оплатить расходы Приватбанка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Об этом говорится в пресс-релизые ПриватБанка, который есть в распоряжении.

"После успеха ПриватБанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, что ПриватБанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить Банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им Банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Кроме того, ответчики должны оплатить расходы Банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября, отметили в ПриватБанке.

Напомним, в Национальном банке Украины ожидают, что суды Лондона и американского штата Делавэр примут решение вернуть средства Украине.