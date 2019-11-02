Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом

Новости Бизнеса:Курс гривны к доллару и евро 2 ноября на наличном рынке вырос на 3-5 копеек.

На пятницу, 2 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,82 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 1 ноября, курс доллара не изменился.

Курсы валют на 2 ноября:

100 долларов США — 2481,9089

100 евро — 2768,3212

100 польских злотых — 650,1306

10 российских рублей — 3,8917

100 швейцарских франков — 2515,0551

100 юаней — 352,4728

100 турецких лир — 434,4714

Национальный банк предполагает, что транзит газа по территории Украины сократится до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров - в 2021 году. При этом прямые потери экономики ежегодно будут составлять менее 1% ВВП.