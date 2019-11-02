Скачать
Суббота, 02.11.2019
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день

Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом

Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
09:34 Сегодня Телеграф НБУ

Новости Бизнеса:Курс гривны к доллару и евро 2 ноября на наличном рынке вырос на 3-5 копеек.

На пятницу, 2 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,82 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 1 ноября, курс доллара не изменился.

Курсы валют на 2 ноября:

100 долларов США — 2481,9089

100 евро — 2768,3212

100 польских злотых — 650,1306

10 российских рублей — 3,8917

100 швейцарских франков — 2515,0551

100 юаней — 352,4728

100 турецких лир  — 434,4714 

Завершен переход на международный стандарт IBAN - Нацбанк

Национальный банк предполагает, что транзит газа по территории Украины сократится до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров - в 2021 году. При этом прямые потери экономики ежегодно будут составлять менее 1% ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс гривны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
04 В Белом доме готовы к импичменту президента
05 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На донбасских КПВВ можно погреться
На донбасских КПВВ можно погреться
Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо
Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь