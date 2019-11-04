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В НБУ объяснили причины колебания курса гривни в октябре

В НБУ объяснили причины колебания курса гривни в октябре
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Колебания курса гривни были вызваны ростом спроса на валюту со стороны импортеров.

Всплеск волатильности на валютном рынке Украины в октябре обусловлен ростом спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также спроса на наличную валюту.

Как говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, в октябре курс гривни незначительно скорректировался, но остается выше показателя на начало года.

"Краткосрочный всплеск волатильности обуславливался определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке", - говорится в обзоре.

Отмечается, что в целом ситуация на валютном рынке была благоприятной, что позволило Нацбанку продолжить выкупать валюту для пополнения международных резервов.

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Так, по итогам октября регулятор купил на валютном рынке почти на 200 миллионов долларов больше, чем продал, а с начала года – на 4,1 миллиарда долларов.

Как сообщалось, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за октябрь снизилась к доллару США на 2,6% - до 24,82 гривни/доллар, но остается выше показателя на начало года на 10,4%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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