В НБУ объяснили причины колебания курса гривни в октябре

Новости Бизнеса:Колебания курса гривни были вызваны ростом спроса на валюту со стороны импортеров.

Всплеск волатильности на валютном рынке Украины в октябре обусловлен ростом спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также спроса на наличную валюту.

Как говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, в октябре курс гривни незначительно скорректировался, но остается выше показателя на начало года.

"Краткосрочный всплеск волатильности обуславливался определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке", - говорится в обзоре.

Отмечается, что в целом ситуация на валютном рынке была благоприятной, что позволило Нацбанку продолжить выкупать валюту для пополнения международных резервов.

Так, по итогам октября регулятор купил на валютном рынке почти на 200 миллионов долларов больше, чем продал, а с начала года – на 4,1 миллиарда долларов.

Как сообщалось, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за октябрь снизилась к доллару США на 2,6% - до 24,82 гривни/доллар, но остается выше показателя на начало года на 10,4%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.